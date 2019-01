Wann kommt die Rezession?

New York. Es ist wieder in aller Munde, dieses Unwort, und das ist kein gutes Zeichen. Von der sogenannten Renditekurve ist die Rede, ein Fachbegriff, den durchschnittlich Börseninteressierte nur alle paar Jahre regelmäßig hören. Dann nämlich, wenn sich diese Kurve in einer Form entwickelt, wie sie es nur tut, wenn eine Rezession in den USA ansteht. Aktuell ist es wieder so weit. Die konjunkturellen Zeichen stehen auf Sturm. Die Frage ist, wann das Unwetter kommt und wie zerstörerisch es sein wird.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.01.2019)