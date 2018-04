Fondssparen: Außer Spesen nichts gewesen?

Wien. Die Österreicher haben mit Aktien bekanntlich wenig am Hut. Deutlich besser sieht es da schon bei Sparbüchern aus. Obwohl diese beiden Investmentarten in Sachen Risiko unterschiedlicher nicht sein könnten, lassen sie sich kombinieren: und zwar in Form von Fondssparplänen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.04.2018)