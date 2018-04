Wachauer Winzer: "Wir müssen nicht darben"

Die Presse: Würden Sie sich selbst als großzügigen Menschen bezeichnen?



Emmerich Knoll: Ich weiß nicht, da müssten Sie eher meine Frau fragen.



Ich frage Sie.



Sowohl als auch. Ich bin zum Beispiel kein Urlauber, das habe ich von meinem Vater geerbt. Er war in seinem ganzen Leben nur einmal in Salzburg bei Bekannten auf Urlaub. Bei manchen Sachen bin ich aber großzügig, für manche in meiner Familie sogar zu großzügig. Ich sammle Bilder von der Wachau, und wie das so ist, wenn man sammelt, verliert man ein bisschen den Realitätsbezug zum eigentlichen Wert des Gemäldes.



Als Weinbauer sind Sie auch Unternehmer. Hatten Sie dieses Unternehmer-Gen immer in sich?

