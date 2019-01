Whisky-Produzentin Haider-Stadler: "Was bringt es, wenn man nichts riskiert?"

1995 hatte ein Milchbauer die Idee, einen Whisky herzustellen. Mittlerweile führt seine Tochter, Jasmin Haider-Stadler, das Unternehmen. Wie man sich in der männlichen Branche Respekt verschafft und was die 190.000 Liter, die sie lagert, so einzigartig macht, erzählt sie im Interview.