Überraschung geglückt, Kanzler Kurz!

Sebastian Kurz ist die Überraschung gelungen. Zunächst einmal was die personelle Zusammensetzung des schwarzen, pardon, des türkisen Regierungsteams betrifft. Bis zuletzt hat er es geschafft, nach außen weitgehend dicht zu halten, was Namen künftiger Minister und Staatssekretäre betrifft. Die Liste, die er dann am Samstag zunächst Bundespräsident Alexander Van der Bellen und danach den ÖVP-Spitzenfunktionären auf den Tisch gelegt hat, ringt Respekt ab.