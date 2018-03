Am heutigen Mittwoch wird die EU-Kommission darüber befinden, wie Europa auf die drohenden US-Zölle auf Stahl und Aluminium reagieren soll. Die in Brüssel versammelten Kommissare werden wohl oder übel beschließen, mit Strafzöllen auf die ihrer Ansicht nach ungerechtfertigten US-Sanktionen zu antworten. Dem Vernehmen nach will die Union im Gegenzug symbolisch aufgeladene Importe ins Visier nehmen: Harleys, Bourbon und Blue Jeans – alles Produkte, in denen nach herkömmlicher Vorstellung die Seele des American Way of Life steckt.

Die europäische Wahl der Handelswaffen wirft die Frage auf, wie der leicht reizbare US-Präsident, Donald Trump, die heutige Ankündigung verdaut. Wird er einen Gang zurückschalten oder den Konflikt weiter anheizen? Für die zweite Option spricht, dass Trump auf alles allergisch reagiert, was Zweifel an seiner politischen Potenz weckt. Angesichts dieser Ausgangslage rufen viele Politiker dies- und jenseits des Atlantiks zur Besonnenheit und Zurückhaltung auf – einen gereizten Bären, der durch die Weltpolitik torkelt, solle man nicht zusätzlich triezen, sondern stattdessen den Dialog suchen und konziliant agieren, so der Grundtenor der Besorgten.

Es ist eine verständliche Sorge, die aber außer Acht lässt, dass Trump das Thema Welthandel nicht nach politischen Kriterien beurteilt, sondern nach der Logik eines Schutzgelderpressers: „Eine schöne Stahlhütte haben Sie hier. Ein Jammer, falls ihr etwas zustoßen sollte . . .“ Seine jüngsten Aussagen legen dieses Denkmuster bloß: Sollten die beiden Nachbarn der USA bei den laufenden Nachverhandlungen des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens (Nafta) auf die Forderungen der USA eingehen, werde man bei den Stahlzöllen beide Augen zudrücken, lautete Trumps Twitter-Botschaft an Kanada und Mexiko.

Das offizielle Motto der Vereinigten Staaten von Amerika lautet „E pluribus unum“ – nur gemeinsam sind wir stark. Macht Trump in derselben Manier weiter, wird man sich in Washington über kurz oder lang einen anderen Leitspruch überlegen müssen. Das folgende Zitat aus dem Mafiafilm „Der Pate“ böte sich an: „Ich mache Ihnen ein Angebot, das Sie nicht ablehnen können.“



("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.03.2018)