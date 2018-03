Wollen Sie mehr arbeiten - und weniger verdienen?

Unsicherheit und Angst müssen in den Büros der Arbeiterkammer größer als gedacht sein. Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache wollen den Kammern ja Reformen und - das tut wirklich weh - eine geringere Höhe der Mitgliedsbeiträge abringen. Und was tut die AK?

Sie verschickt ihr Hochglanzmagazin in Millionenauflage ungefragt an alle Pflichtmitglieder. Da kann es, wie es der Zufall so spielt, schon vorkommen, dass sie den Präsidenten lächelnd, fordernd, nachdenklich, wieder lächelnd auf mehreren Seiten abgebildet sehen dürfen. In der soeben versendeten Ausgabe (im Postkasten nachsehen lohnt) ruft die AK ihre Mitglieder zur Teilnahme an einer Befragung auf. Interessanter Titel: Wie soll Arbeit?

Die sieben Fragen lesen sich wie Karikaturen auf ein ernst gemeintes Ersuchen einer millionenschweren Organisation, die Ansichten der Mitglieder zu ausgewählten Themen erkunden zu wollen. Beispiel: "Sollen Menschen, die ihre Arbeit verlieren, weiter Unterstützung erhalten, ohne dass sie ihr Erspartes hergeben müssen?" Oder: "Soll eine Anhebung des gesetzlichen Pensionsalters abgewehrt werden?" Weder das eine noch das andere sind in der insinuierten Form geplant. Fehlt nur noch eine Frage wie: Soll eine Verpflichtung zur Mehrarbeit bei geringerem Einkommen verhindert werden?

Eine ernst gemeinte Frage bleibt aber ungestellt - und unbeantwortet: Wie soll AK?