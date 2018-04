Papst Franziskus, der Prediger gegen die Verblödung

Papst Franziskus steigt in seinem dritten Lehrschreiben also von der hohen Kanzel der Theologie herab. Nicht allen gefällt das. Dabei hat er sein soeben erschienenes Elaborat („Gaudete et exsultate - Freut euch und jubelt“) einem sperrigen Thema gewidmet. Um nichts weniger als die Heiligkeit geht es ihm darin.

Nicht um jene, in denen die Augen in Verzückung gegen den Himmel gerollt werden, so der Autor des Schreibens selbst. Sondern um das Leben als ganz gewöhnlicher Christ im Alltag mit allen seinen Schwierigkeiten.

Dabei warnt der Papst wörtlich vor „Verblödung“ durch den Konsum oberflächlicher Nachrichten und die Formen schneller virtueller Kommunikation. Wie das? Wo der Papst doch selbst einen Twitter-Account sein eigen nennt. Weil diese Formen schriller, ununterbrochener Kommunikation - als ob wir es geahnt hätten - Zeiträuber erster Ordnung sind. Auch Zappen und Agieren auf mehreren Bildschirmen gleichzeitig findet vor dem päpstlichen Auge so gar keine Gnade. Erwischt?

Nicht ohne Humor

Dabei könnte man alles auch weniger ernst sehen. Immerhin sieht der Papst Humor als ein Wesensmerkmal von Heiligkeit. Und, wie er schreibt: „Es tut uns nicht gut, von oben herabzuschauen, die Rolle gnadenloser Richter einzunehmen und ständig Belehrungen geben zu wollen.“ Ob er damit nicht seine eigene Lehrautorität untergräbt? Nein, er spricht nur Dinge an und auf eine Weise aus, wie das bisher aus Rom nicht zu hören war. Auch wenn Benedikt XVI. das Schreiben seines Nachfolgers besser vorenthalten werden sollte: Der Ton ist bemerkenswert, nun ja, anders. Wir wollen die Sache ja nicht verblödeln. Und schon gar nicht zur „Verblödung“ beitragen. Sicher nicht!