Facebook: Wir wollen doch alle nur Opfer sein

Falls Sie eines der weltweit mehr als zwei Milliarden aktiven Mitglieder eines sozialen Netzwerks namens Facebook sind, werfen Sie bitte einen kurzen Blick auf ihre Freunde-Liste. Ist sie kürzer geworden, seit bekannt wurde, dass Daten von bis zu 87 Millionen Mitgliedern – möglicherweise darunter Ihre – unerlaubterweise an die Berater von Cambridge Analytica weiterverkauft wurden?

Die wahrscheinliche Antwort lautet Nein. Und da liegt das Problem.

Gestern musste Mark Zuckerberg vor dem US-Senat zum Rapport antreten. Bereits davor hatte er ein weiteres Mal alle Schuld auf sich genommen. „Ich habe Facebook gegründet, ich bin der Chef, und ich bin dafür verantwortlich, was hier passiert.“ Die angebotene Schuldzuweisung eins zu eins zu übernehmen und auf das große, böse IT-Unternehmen mit dem laxen Datenschutz und seinen verantwortungslosen Gründer zu schimpfen, ist zu simpel.

Wir haben alle schon vor Langem bereitwillig in dieses Tauschgeschäft eingewilligt. Wir haben unsere Daten gegen gratis Inhalte, einen Kommunikationskanal, eine Bühne im sozialen Netz getauscht. Facebook ist keine gemeinnützige Organisation, sondern ein Unternehmen, das wie jedes andere auf Gewinnmaximierung abzielt – und die erreicht es, indem es die vielen, leichtfertig preisgegebenen Alltagsdetails an seine zahlenden Werbekunden weiterverkauft. Neu ist der Datenmissbrauch – samt unsauberer, politischer Nebengeräusche. Aber ändert das etwas an unserem Verhalten?

Die Geschichte zeigt: Wir wollen alle lieber nur Opfer sein. So wie 2017, als bekannt wurde, dass Hacker bei Yahoo drei Milliarden Nutzerkonten ausspähten. Oder dass Uber den Datendiebstahl bei 50 Millionen seiner Nutzer tot schweigen wollte. Das sind nur zwei Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit. Sie zeigen, dass die Firmen unseren Datenschatz oft fahrlässig hüten. Aber wir schmeißen ihn ihnen auch fahrlässig zu - obwohl wir wissen, welchen Wert Informationen heute haben.

Auf den Aufschrei über „Datenskandale“ folgte stets der Rückfall in den Alltag. Die Zahl der Menschen, die wegen Datenlecks nicht mehr mit dem Fahrdienst Uber fahren oder ihr Konto bei Yahoo auf Eis gelegt haben, sind nicht bekannt, dürfte aber überschaubar sein. Am Ende lautet die traurige Wahrheit: Wir gehen diesen Handel gerne ein. Wir sind zu gewöhnt daran, alle Dienste und Inhalte zu unserer freien Verfügung zu haben, um jetzt darauf zu verzichten. Und wir nehmen an, dass uns ein Datenleck ähnlich wie ein Blitzschlag, der Kollaps des Pensionssystems oder der Klimawandel mit relativer Sicherheit nie persönlich treffen wird.

Die Facebook-Affäre ist größer als alle Fälle vor ihr. Sie hat das Potenzial, die Verhaltensmuster der Nutzer zu durchbrechen. Dafür muss nicht die ganze Welt ihr Facebook-Konto abdrehen, wie es die US-Prominenz aus Silicon Valley und Hollywood aktuell vormacht. Es reicht, wenn sich die Gesellschaft aktiv mit dem Elefanten im virtuellen Raum namens Datenschutz auseinandersetzen.

Die großen Firmen werden nur an sich arbeiten, wenn der Druck der Öffentlichkeit zu groß wird - und zu dieser Öffentlichkeit zählen nicht nur die Regulatoren und Gesetzgeber, die Mark Zuckerberg und Co. Grenzen setzen, sondern auch die Nutzer. Es wäre traurig, wenn die Behörden auch diesen Part übernehmen und uns vor uns selbst schützen müssten.