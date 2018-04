Es wird ernst für Prinz Charles

Surprise, surprise: Nicht alle Commonwealth-Staaten wünschen sich, dass Prinz Charles automatisch der Nachfolger seiner Mutter Königin Elizabeth II. wird, wenn es um die Rolle des Oberhaupts in dem Staatenverband geht. Der Commonwealth hat immerhin vor Jahren schon die Wörter "britisch" und "Empire" aus seinen Grundsätzen gestrichen. Nur die Königin Großbritanniens erinnert noch an die Kolonialvergangenheit. Nun, mit dem Beginn des großen, alle zwei Jahre stattfindenden Commonwealth-Treffens, das dieses Mal in England abgehalten wird, bekommt die Debatte um den Erben der Königin neuen Schwung (zuletzt, weil Labour-Parteichef Jeremy Corbyn sich explizit gegen den Prinzen als Oberhaupt ausgesprochen hatte. Großbritanniens Premier Theresa May hingegen unterstützt Prinz Charles als mögliches Oberhaupt.). Denn: Eine fixe Nachfolgeregelung gibt es nicht, die Mitgliedsstaaten können de facto alleine entscheiden, wer ihr Oberhaupt wird.

Dass Charles, der Fürst von Wales, keine umwerfend hohe Popularität genießt, ist hinlänglich bekannt - was nicht ausschließlich an seinen privaten Eskapaden (Diana! Camilla!) liegt, sondern etwa auch an seiner, sagen wir einmal, interessanten Auffassung, was ein Erbprinz sich an politischem Einfluss leisten darf (Stichwort: "Black Spider"-Memos). Quasi wöchentlich wird der nun schon seit 1948 auf die Thronbesteigung wartende Prinz von den Londoner Gazetten gegen seine beiden jungen Söhne William und Harry ausgespielt: Die Briten, muss der Fürst von Wales da wohl am Frühstückstisch lesen, wünschen sich keinen König Charles, sondern stattdessen gleich einen König William. Der Nachsatz, Charles möge sich endlich verziehen, hallt unausgesprochen nach.

Wo sich Prinz Charles zumindest in dieser Frage beruhigt an den Regeln der konstitutionellen Monarchie anlehnen kann, bietet der Commonwealth keine so klare Nachfolgeregelung. Was auch heißt: Diese Woche könnte es das erste Mal ernst werden für den Fürsten von Wales, geht es um die Frage der Nachfolge seiner Mutter. Schon seit Monaten wird spekuliert, wer für den Chefposten dieser nachkolonialen Struktur infrage kommen könnte (Prinz Harry und seine Freundin Meghan Markle wurden genauso ins Spiel gebracht wie Ex-US-Präsidenten Barack Obama, der freilich gar nicht aus einem Commonwealth-Staat stammt). Prinz Charles' Name fiel in diesen Überlegungen hauptsächlich als Pflichtnennung.

Während die Entscheidung für die Commonwealth-Länder hauptsächlich eine symbolische sein wird, trägt sie für den Prinzen persönlich wesentlich größeres Gewicht. Er selbst sieht sich durch und durch als berechtigter Erbe seiner Mutter. Beim Commonwealth-Gipfel herrscht aber nun so etwas wie ein offener Wettbewerb der Ideen. Schafft es da der Prinz, sich zu selber positionieren? Im Notfall wird es wohl heißen: Mummy wirds schon richten.