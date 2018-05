Der Literaturnobelpreis, das leicht schmutzige Spiel

Mehr nach einem Kolportageroman als einem Shakespeare'schen Königsdrama sieht aus, was da in den vergangenen Wochen in Stockholm passiert ist: Wirbel um sexuellen Missbrauch und Korruption, interne Machtkämpfe und Intrigen – ausgerechnet bei den (so heißt es doch schon bei Kafka) „hohen“ Damen und Herren von der Akademie, die vor fast 250 Jahren Schwedens damaliger König gründete. Nun fällt, seit Freitag ist es fix, auch noch der Literaturnobelpreis heuer aus.