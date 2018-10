Wenn der Minister Verhaftungen fordert

Als die Leiterin des Extremismus-Referats im BVT-Untersuchungsausschuss am Donnerstag die Razzia als "Tag X" beschrieb und von ihrem Eindruck sprach, "als erstes hängen sie die Staatspolizei auf", konnte man noch an pure Übertreibung denken. Später kam dann aber die Staatsanwältin Ursula Schmudermayer in den U-Ausschuss und erzählte etwas Bemerkenswertes: Sie sei von Udo Lett aufgefordert worden, Verhaftungsbefehle auszustellen.