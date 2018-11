Ludwigs Lehren aus dem Fall Wehsely(s)

War ja nicht anders zu erwarten. Die Kosten sind den Planungen um mehr als die Hälfte auf 1,3 Milliarden Euro davongeeilt. Die Fertigstellung verspätet sich um läppische drei Jahre. Und die für den Bau des KH Nord zuständige heutige Ex-Politikerin Sonja Wehsely schiebt alle Schuld von sich. Die frühere Stadträtin macht in der U-Kommission des Gemeinderats ausschließlich das Management verantwortlich.

Das sogenannte Management (was genau angesichts des Chaos gemanagt wurde, bleibt offen) des monströsen Wiener Krankenanstaltenverbunds wiederum hat politischen Einfluss beklagt. Als ob wir es geahnt hätten: Niemand will die Schuld am Debakel tragen. Und die Wiener zahlen über Gebühren und Steuern dafür.

Höchste Zeit, daraus Lehren zu ziehen: Das Konglomerat zwischen der Stadt und deren Firmen, Anstalten und Beteiligungen muss auf Herz und Nieren durchleuchtet und neu, effizient und kostengünstigst aufgestellt werden. Wenn das gelingt, muss das nimmersatte, angeblich so soziale Wien für Jahrzehnte keine Gebühren mehr erhöhen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.11.2018)