Ein neues Vatikan-Gebot: Du sollst nicht begehren, eine Pressekonferenz abzuhalten

Ernsthaft jetzt? Die Zentrale der Weltkirche erteilt die Weisung, in Klagenfurt eine für Dienstag angesetzte Pressekonferenz abzusagen. Das "Bischofs-"Ministerium will so den Bericht der Untersuchungskommission über Vorgänge während der Amtszeit von Bischof Alois Schwarz verzögern - oder verhindern.