Schüler, Lehrer, freut euch: Endlich neue Ferien!

Die Schulnachrichten sollten bereits vom Klassenvorstand unterfertigt sein, am Freitag werden sie zunächst im Osten Österreichs verteilt und dann ab in die Semesterferien. Endlich wieder Ferien. Die vier Wochen nach den Weihnachtsferien haben sich doch ziemlich gezogen. Und überhaupt: Die Zeitspanne bis zu den Osterferien wäre ohne längere Unterbrechung unerträglich.



Genauso unerträglich wie es die Wochen bis zu den Sommerferien sind, die lediglich von Marginalien wie Staatsfeiertag, (und Dank des Geschicks der katholischen Kirche) Pfingsten, Christi Himmelfahrt und Fronleichnam durchsiebt werden. Ab 2020 wird es nun auch – endlich – Herbstferien geben. Rascher geht das im hoch komplexen Bildungssystem nun wirklich nicht. (Was diese Behäbigkeit im Hinblick auf die Anpassung von Lehrinhalten bedeutet, lassen wir einmal ausgeklammert).