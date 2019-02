Retro-Zukunft im Kosmos

Die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos will im Jahr 2031 erstmals Kosmonauten auf den Mond bringen. Sie sagen noch immer Kosmonauten statt Astronauten! Allein der Vintage-Flair dieses Worts nimmt uns für dieses Projekt ein; dazu kommt das roskosmische Versprechen: Ab 2031 solle dann jedes Jahr eine bemannte Rakete zum Mond fliegen. Das war doch vor 50 Jahren ganz ähnlich, erinnert man sich, da sind die US-Astronauten in den Jahren 1969, 1971, 1972 geflogen. Gut, dann war einmal Pause, und der Mond ist seitdem dauerhaft menschenleer, was eigentlich ein unhaltbarer Zustand ist. Also: Zurück in die Zukunft!

Einen wichtigen Unterschied gibt es aber, zwischen der Zukunft, die seit 47 Jahren Vergangenheit ist, und jener, die in zwölf Jahren Gegenwart werden soll: Diesmal, heißt es, setzen die Russen bei der Erforschung des Mondes auf eine Zusammenarbeit mit den USA, Europa und China. Und das ist, ganz ohne Ironie, höchst erfreulich. Es wird eben alles besser, auch die Zukunft.

[P6GYH]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.02.2019)