Michael Ludwigs interessante Dreierbeziehung

Die Liaison währt schon seit einiger Zeit. Sie ist auch nicht unbemerkt geblieben. Beim Partner sowieso nicht. Der macht nach außen gute Miene und sich sonst so seine Gedanken. Zum Bruch will er es aber dann auch nicht kommen lassen. Um der guten gemeinsamen Zeiten willen.

Nicht schrecken, es wird politisch. Man hätte es ahnen können, es geht um die Wiener Stadtpolitik. Um der guten gemeinsamen Zeit in der Wiener Stadtregierung (und der guten Posen?) willen haben die Grünen schon so manches erleiden müssen. Jetzt hat Wien den „Standortanwalt“ installiert, wie er von weiland Türkis-Blau vorgeschrieben wurde.

Golden Plating auf Wienerisch

Und Bürgermeister Michael Ludwig betreibt eine Art Golden Plating auf Wienerisch. Der „Standortanwalt“ wird sogar mit mehr Kompetenzen ausgestattet, um Bau- und Infrastrukturmaßnahmen durchzusetzen als es der Bund verlangt, bei der angekündigten Mehrzweckhalle oder dem Lobau-Tunnel beispielsweise. Durchzusetzen gegen Interessen von allerlei Bürgerbewegungen und NGOs und Grünen. Die grollen, aber: siehe oben.

Alexander Biach heißt der glückliche Mann. Der ist als Kurzzeit-Chef des Hauptverbands ein Opfer der türkis-blauen Sozialversicherungsreform geworden. Und sitzt in der tiefschwarzen Wiener Wirtschaftskammer. Ludwig setzt mit Lust auf die Zusammenarbeit mit den letzten Schwarzen in der sonst so auffällig türkisen Wiener ÖVP, angeführt von seinem Freund Kammerpräsident Walter Ruck. Rot-Grün-Schwarz-Türkis: Womit wir eigentlich streng betrachtet bei einer Viererbeziehung wären. Reichlich komplizierter Beginn eines Tages.