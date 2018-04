Es gehört zu den schönsten Bräuchen an einem wichtigen Feiertag aus religiöser abendländischer Sicht: Wenn wir heute Jesu Auferstehung feiern, begehen wir christliche und profane Traditionen wie Eierfärben und natürlich das Eier- und Geschenkeverstecken. Dem widmen wir mehrere Artikel in dieser Ausgabe: Wir suchen das versteckte Grün in Wien, Norbert Rief schreibt über versteckte Daten in der Automobilindustrie, Eva Winroither über die Lust am Verstecken, Anne-Catherine Simon über den versteckten Gott, und Thomas Kramar dachte laut über Verborgenes in der Quantenphysik nach. Damit sollten wir für genug Gesprächsstoff an den Ostertafeln sorgen.

Fürs Ausruhen und als Lektüre danach lege ich Ihnen unser neues Geschichte-Magazin ans Herz, aus dem wir einen Auszug bieten. Almuth Spiegler, Kunsthistorikerin und -kritikerin, hatte die Idee zu einem Magazin über die Wiener Moderne. Vor genau 100 Jahren starben die großen vier: Otto Wagner, Gustav Klimt, Kolo Moser und Egon Schiele. Spiegler: „Was für ein Zufall, dass sie gerade in einem einzigen Jahr starben. Dass es in diesem so einmaligen Gedenkjahr, dessen touristische Chance, aber auch dessen Chance zur Vertiefung und Neupositionierung der Kunst um 1900 gar nicht zu ermessen ist, just zu keiner einzigen bedeutenden kulturhistorischen Ausstellung über das Phänomen und seine Folgen gekommen ist, ist bezeichnend.“

Sagen wir es so: Wir wagen es mit unserem neuen Magazin. Es erscheint am 6. April 2018 und kann online unter diepresse.com/geschichte vorbestellt werden. Preis: 8,90 € (für Abonnenten: 6,90 €), Versandkosten sind inkludiert. Ich danke Spiegler für Idee, Autorenschaft und inhaltliche Leitung, unserer Redaktionsmanagerin Tina Stani für Produktion und Oberhoheit, Matthias Eberhart für die Gestaltung, Chefhistoriker Günther Haller für Beitrag und Beratung. Viel Vergnügen! Und frohe Ostern.

01.04.2018