Militäreinsatz in Syrien

Sie werden es bemerkt haben, diese ersten Seiten unserer Sonntagsausgabe sehen anders aus als sonst. Der Militäreinsatz im syrischen Damaskus, den die USA, Frankreich und Großbritannien in der Nacht auf Samstag gestartet haben, hat uns dazu bewogen, unser geplantes Programm umzuwerfen und dem Thema mehr Platz einzuräumen. Wir ordnen die aktuellen Ereignisse ein. Stefan Riecher berichtet für uns aus New York, Jutta Sommerbauer steuert aus Moskau die russische Perspektive bei, Gabriel Rath die britische. Martin Gehlen porträtiert Syriens Machthaber Bashar al-Assad. In der Wiener Redaktion behielten am Samstag Christian Ultsch, Julia Raabe und Wieland Schneider den Überblick.

Feuilletonchef Thomas Kramar, bekennender Dylanist, hat bereits gut 50 Konzerte von Bob Dylan besucht. Auch dessen Salzburg-Aufritt am Freitag, einer von zwei Österreich-Gigs (am Montag ist Wien an der Reihe), ließ er sich nicht entgehen. In dieser Ausgabe liefert er uns nicht nur eine Konzertkritik, sondern nimmt uns mit auf eine besondere Weltreise zu den Städten, Straßen und Ländern aus Dylans Songs.

Christine Imlinger, Erich Kocina und Mirjam Marits, haben Wiener Friseure aufgesucht. Die demnächst startende Ausstellung im Wien-Museum „Mit Haut und Haar“ war Anlass, die vielfältige Friseurszene in Wien genau unter die Lupe zu nehmen. Eine Welt, die sich gerade im Umbruch befindet.

Wir wünschen ein gutes Wochenende mit anregender Lektüre.

