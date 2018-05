Bouquet zum Muttertag

Wir wollten ihn diesmal eigentlich nicht so groß begehen, den Muttertag. Doch dann flossen die Ideen. Als Chefin vom Dienst der Zeitung, die am Samstag Seite um Seite abnimmt, bevor sie in Druck geht, war ich durchaus überrascht, wie viele Texte zum Thema es dann geworden sind: Doris Kraus empfiehlt Bücher über Mutter-Kind-Beziehungen, Norbert Rief hat eine SOS-Kinderdorf-Mutter besucht und Judith Hecht mit der Schweizer Philosophin Barbara Bleisch darüber geredet, ob Kinder ihren Eltern etwas schulden. Eine Frage, die gerade zum Muttertag passt.

Sonst haben wir für diese Ausgabe auffallend viele Menschen getroffen: Chefredakteur Rainer Nowak hat mit Anna Thalhammer Bundeskanzler Sebastian Kurz interviewt, seit einem Jahr Chef seiner Partei. Besonders gelungen sind die Gespräche mit dem Ende Mai scheidenden Wiener Bürgermeister, Michael Häupl, und seinem Berliner Pendant, Klaus Wowereit, der bis 2014 im Amt war. Erich Kocina, Ulrike Weiser und Nowak haben die zwei getrennt voneinander befragt. Judith Hecht hat außerdem mit Tenor Michael Schade gesprochen, unser London-Korrespondent Gabriel Rath mit Andrew Morton über die bevorstehende royale Hochzeit in Windsor geredet. Das Sport-Ressort stellt eine neue Sportart vor: das Padel. Christoph Gastinger erzählt uns, dass diese Mischform aus Tennis und Squash vor allem in Südamerika und Spanien beliebt ist und hat mit dem österreichischen Profi-Padler Christoph Krenn geredet.

Eine besondere Empfehlung, die zu unserer Titelgeschichte über Israel passt: Wolfgang Freitag hat sich für die Kulturseiten Graphic Novels angesehen, die sich mit Geschichte und Konflikten des Nahen Ostens auseinandersetzen.

