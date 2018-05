Blattlinie

Es war eine der vielen Ideen, die die Gründung der „Presse am Sonntag“ begleiteten. Wir wollten immer wieder Texte in französischer und englischer Originalsprache auf Debatte-Seiten drucken. Abgesehen vom kleinen Signal überregionaler Ausrichtung und pädagogischen Effekt ging es um Authentizität der Artikel. Später entschlossen wir uns, dem überwältigenden Echo unserer Geschichte-Schwerpunkte zu folgen und statt Gastkommentaren, wie wir sie wochentags publizieren, zwei Seiten Geschichte zu bieten. Mit der heutigen Ausgabe kehren wir zur Ursprungsidee zurück.

In einer neuen Kooperation mit dem in Wien erscheinenden englischsprachigen Magazin „Metropole“ drucken wir einmal monatlich im Wien-Teil die Expat-Kolumne der Kollegen. Das von der wunderbaren Chefredaktrice und Herausgeberin Maggie Childs gegründete Magazin hat eine besondere Zielgruppe: Es wendet sich an die große Gemeinde der in Wien lebenden Nichtwiener mit englischer Mutter- oder Berufssprache. Die Expats werfen einen verschmitzten Blick auf die Eigenheiten der Donaumetropole – was sie lieben, ärgert und wie charmant der Wiener Grant und Schmäh wirklich sind. Im Gegenzug darf ich im „Metropole“ über die österreichische Innenpolitik schreiben. Merci, Mrs. Childs.

Auch sonst liegt das Schwergewicht dieser Ausgabe in Wien: Christine Imlinger, Teresa Wirth und Manfred Seeh haben sich nach dem mutmaßlichen Mord an einer Siebenjährigen durch einen 16-jährigen Tschetschenen diese Gruppe genauer angesehen. Und wir blicken in eine Welt, die noch gut zu lachen hatte. Michael Laczynski, Anna-Maria Wallner, Eva Winroither, Samir Köck und Erich Kocina sagen auf drei Seiten: Willkommen in den Neunzigern! Übrigens: Willkommen im Sonntag!

