Blattlinie

Mit Geburtstagen kennen wir uns von der „Presse am Sonntag“ ja aus. Schließlich schenken wir uns seit neun Jahren jährlich eine eigene Geburtstagsausgabe, intern etwas unbescheiden Jubel-„Pams“ genannt. Das Hauptblatt, „Die Presse“, ist da zurückhaltender. Man denkt eher in Dekaden, gefeiert werden nur halbrunde und runde Jubiläen. Und ein solches steht heuer an. „Die Presse“ ist Teil des großen Achter-Gedenkjahres, am 3. Juli wird sie 170 Jahre alt.

Und lässt es zu diesem Anlass ordentlich krachen: mit einem großen Fest und gleich zwei Geburtstagspublikationen. Am kommenden Montag, zeitgleich mit der (etwas verfrühten) Geburtstagsfeier, erscheint ein „Presse“-„Geschichte-Magazin“. Es beleuchtet die Rolle der Zeitung als kommunizierendes Gefäß mit der Historie: die Sternstunden, die Tiefschläge, die Kämpfe, die Zwangspause in der Nazi-Zeit samt Rückkehr und Neugründung. Federführend bei der Gestaltung des Magazins waren – wie so oft – Archivar/Autor/Buchautor Günther Haller und Redaktionsmanagerin Tina Stani.

Die beiden haben auch mit dem stellvertretenden Chefredakteur, Florian Asamer, Art-Director Pasha Rafiy und Stefan Förstel (Layout) die Spezialausgabe der „Presse“ am kommenden Samstag konzipiert. Alles wollen wir vorab nicht verraten, aber eine konstante Stärke der Zeitung wird darin eindrucksvoll sichtbar: ihre prominenten Autorinnen und Autoren. Zum Geburtstag servieren wir „Presse“-Texte u.a. von Sigmund Freud, Stefan Zweig, Charles de Gaulle, Bertha von Suttner oder auch Adolf Loos, der sich via Zeitungsartikel gegen die wütende Kritik am Looshaus gewehrt hat.

„170 Jahre ,Die Presse‘“ erscheint am 5. Juni: Abonnenten bezahlen statt 8,90 nur 6,90Euro für ein Exemplar. Die Versandkosten sind inkludiert. Zu bestellen unter: DiePresse.com/geschichte

