Blattlinie

Tennis oder Fußball? Das war die Frage bei der sonntäglichen Themenkonferenz. Bleiben wir beim WM-Cover oder schwenken wir zum French Open, wo mit Dominic Thiem erstmals seit Muster ein Österreicher im Finale steht? Gewonnen hat König Fußball – auch wegen akuter Sensationskonkurrenz. Besteht doch die Chance, dass Österreich heute, Sonntag, mit Brasilien nach Deutschland auch einen zweiten WM-Favoriten schlägt. Leider außer Konkurrenz.

Warum ich all das erzähle? Weil die Konferenz gezeigt hat, welcher gruppendynamische Prozess der Redaktion bevorsteht. Grob gesagt, werden wir uns in den WM-Wochen in drei Gruppen teilen. Die erste wird Sport so ernsthaft wie eine geopolitische Krise diskutieren. Gruppe Nummer zwei sind die Flexiblen. Sie springen last minute auf den Trendzug auf, wobei die Chance, sich mit scheinbar beiläufigen, aber in Wahrheit wohlüberlegten Anspielungen zu blamieren, bei 50:50 liegt. Und dann gibt es noch jene, die ihr Desinteresse wie eine Krone tragen: Eden Hazard – muss man den kennen?

Ich selbst gehöre zur zweiten Gruppe, weil es mir mit der WM wie mit der Urlaubsplanung geht. Die Sache interessiert mich erst, wenn sie fast vorbei ist. Deswegen ist es sinnlos, mich an den Wetten zu beteiligen, die passenderweise Goldexperte Nikolaus Jilch organisiert. Wobei die Sport-Redaktion natürlich Tipps böte. In dieser Ausgabe finden Sie neben einer großen WM-Grafik einen von Sport-Chef Markku Datler und Josef Ebner erstellten Guide mit zehn Kernthesen zur WM.

Falls Sie trotz Ihrer Sportabstinenz bis hierher gelesen haben, halten Sie bitte noch für eine Empfehlung durch: Iris Bonavida, derzeit Deutschland-Korrespondentin, hat Vizekanzler Heinz-Christian Strache, der kurz in Berlin weilte, interviewt. Es geht um Asyl, die AfD – und keine Sorge, obwohl Strache Sportminister ist: Um Fußball geht es nicht.

