Blattlinie

Wer am Samstag im Dienst eines österreichischen Nachrichtenmediums stand, kam eher nicht an der Hochzeit der Außenministerin vorbei. Auch uns hat die Trauung in der Südsteiermark mit dem prominenten Gast aus Russland beschäftigt. Das begann beim kurzen Zusehen der absurd in die Länge gezogenen Liveberichterstattung auf Wolfgang Fellners oe24.at (inklusive Liveschaltung zur Gasthaustoilette!) und endete bei der Sichtung der Fotos von der Zeremonie und dem kurzen Treffen zwischen Kanzler Sebastian Kurz und Russlands Präsident, Wladimir Putin, vor und nach der Hochzeit auf dem Grazer Flughafen. Wir selbst hatten einen guten Bekannten vor Ort: Georg Renner begann seine journalistische Karriere 2007 bei der „Presse“ und ist nach Stationen bei NZZ.at und Addendum im Juni ins Wien-Büro unserer Verlagsschwester, der „Kleinen Zeitung“, gewechselt. Wir freuen uns, dass er uns eine Reportage mit gewohnt nüchternem Blick liefert.

Mit Russland hat auch unsere Titelgeschichte zu tun: Unsere Moskau-Korrespondentin Jutta Sommerbauer hat den Multimilliardär Vitaly Malkin in seiner Sommerresidenz am Rande von Moskau getroffen. Der Mann, der unter anderem mit Banken reich wurde, hat ein philosophisch angehauchtes Buch geschrieben, mit einer Botschaft an Europa, die er verbreitet wissen will.

Unbedingt lesen sollten Sie auch Eva Winroithers Reportage aus dem Strombad Kritzendorf. In der bald 120 Jahre alten Badeanlage vollzieht sich nämlich seit einiger Zeit ein Generationenwechsel. Eingeleitet wurde dieser mit dem Hochwasser 2013, viele Kreative sind seither zurückgekehrt und wollen den Ort einerseits modernisieren, andererseits auch dessen Geschichte bewahren. Perfekte Lektüre für einen heißen Sonntag im August.

