Blattlinie

Sie sind schon ein eigener Menschenschlag: Die Alpbacher unter uns sind berg- und wetterfest (das Dritte lasse ich bewusst aus). Vor allem aber bleiben wir während des Europäischen Forums Alpbach offen und neugierig für neue Geschichten. Ein Teil der „Presse“-Redaktion hat ihren Zweitwohnsitz-Newsdesk in den Räumlichkeiten der Freiwilligen Feuerwehr zu Alpbach eingerichtet (Dank an Bürgermeister und Feuerwehr!).

Das Europäische Forum Alpbach ging am Samstagabend mit der Eröffnung der Politischen Gespräche in seine letzte Woche. Schon seit einer Woche wird im Tiroler Bergdorf eine eigene Spezialausgabe produziert, die vor Ort aufliegt. Je nach Schwerpunkt der Gespräche hatten bzw. haben wir in Alpbach die jeweiligen Spezialisten im Einsatz – das sind heuer Katrin Nussmayr, Hellin Jankowski, Köksal Baltaci, Martin Kugler, Bernadette Bayrhammer, Davina Brunnbauer, Alice Grancy, Cornelia Grobner, Michael Köttritsch, Duygu Özkan, Eva Winroither, Christine Imlinger, Anna Gabriel, Philipp Aichinger, Anna-Maria Wallner, Jeannine Binder, Matthias Auer, Hanna Kordik und Gerhard Hofer. In der ersten Woche fotografierte Luiza Puiu, mittlerweile hat Daniel Novotny übernommen. Die redaktionelle Leitung hat auch heuer Erich Kocina inne, Redaktionsmanagerin Tina Stani koordiniert wieder den gesamten Auftritt der „Presse“ in Alpbach. Die Inhalte der Spezialausgabe sind auch unter diepresse.com/alpbach zu finden.

Im Wiener Stammhaus der „Presse“ hat sich wiederum Judith Hecht den sehr hohen Opioid-Verbrauch der Österreicher angesehen. Anna-Maria Wallner schreibt über die Auswirkungen der #MeToo-Debatte auf Hollywood, etwa, dass einfach Schauspieler aus Filmen geschnitten werden. Und Alexander von Schönburg hat uns einen Vorabdruck aus seinem aktuellen Buch zum „lässigen Anstand“ zur Verfügung gestellt. Gute Lektüre.

rainer.nowak@diepresse.com

diepresse.com/alpbach

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.08.2018)