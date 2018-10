Blattlinie

Jeden Oktober dasselbe Spiel. Sobald die erste Viennale-Werbung im Gesichtsfeld aufpoppt, nehme ich mir fest vor, mich heuer einmal rechtzeitig um Tickets zu kümmern. Und jeden November, sobald der letzte Abspann gelaufen ist, mache ich eine mentale Notiz: Das nächste Jahr dann.

Da das nun seit circa sieben Jahren so geht und es kein ernsthaftes Anzeichen für eine Verhaltensänderung gibt, werde ich mit einiger Wahrscheinlichkeit auch die erste Viennale von Eva Sangiorgi versäumen. Warum mir das nachher leidgetan haben wird, erklärt Ihnen Andrey Arnold in unserer Viennale-Guide-Covergeschichte (und falls Sie danach in Kinostimmung sind: Köksal Baltaci hat den Filmmusikkomponisten Hans Zimmer interviewt).

Überhaupt ist die Zeitung diesmal gespickt mit solchen „Sollte man einmal“-Momenten: Zum Beispiel sollte man sich einmal das AKW Zwentendorf ansehen – Christine Imlinger war anlässlich 40 Jahre Volksabstimmung dort und hat sich wie in einem Sci-Fi-Klassiker aus den Siebzigern gefühlt. Auch in einem Fiaker sollte man wohl irgendwann gesessen sein – Mirjam Marits hat sich bei den derzeit umstrittenen Innenstadtkutschern umgehört. Und ja, vielleicht sollte man es auch Wolfgang Böhm und Schriftsteller Thomas Sautner gleichtun – und mit einer Freundin, einem Freund einkehrwandern gehen. Böhm und Sautner haben unabhängig voneinander ihren Weg nach Mariazell protokolliert.

Allen Unternehmern im Land sei allerdings eine andere Geschichte empfohlen: Antonia Löfflerhat mit Randy Lewis – früher Walgreens-Manager, jetzt Vortragsreisender – gesprochen. Lewis, Vater eines Autisten, hat bei dem US-Konzern 2000 Jobs für Menschen mit Behinderung geschaffen, und zwar mit der Auflage, dass sie gleiches Gehalt für gleiche Leistung bekommen. Und es funktioniert. Falls nun jemand „Sollte man einmal“ denkt – ja, bitte. Jetzt.

