Die letzte Zeitumstellung?

Es kann sein, dass wir es heute Nacht zum letzten Mal gemacht haben: die Uhren um eine Stunde zurückdrehen. Wie genau es mit der Zeit in Europa weitergeht, ist noch nicht klar. Fest steht nur, dass die halbjährliche Umstellung von der Sommer- auf die Winterzeit abgeschafft wird. Die EU-Staaten sollen künftig selbst entscheiden, mit welcher Zeit ihre Bürger das ganze Jahr leben sollen. Es bleibt also spannend, ob wir in einem halben Jahr die Sommerzeit noch einmal zurückbekommen oder nicht.

Zwar sicher nicht zum letzten, aber – versprochen! – zum letzten Mal für eine Weile, müssen wir Sie an dieser Stelle auf eine Erhöhung unserer Abopreise aufmerksam machen. Ab 1. November kostet das Jahres-Abo (Montag bis Samstag) 493,50 Euro, für Studenten 296,50 Euro. „Die Presse am Sonntag“ kostet jährlich 114,50 Euro, Studenten zahlen 78,50 Euro. „Die Presse“ täglich von Montag bis Sonntag gibt es für 572 Euro, für Studenten um 375 Euro. Um unsere Qualität halten und ausbauen zu können, müssen höhere Papierpreise und Indexanpassungen weitergegeben werden. Wir werden täglich den Beweis antreten, dass es wert ist, zu wissen, was in der „Presse“ steht.

Auch in dieser Ausgabe, in der Samir H. Köck zeigt, wie oft im Pop aus Niederlagen große Karrieren entstanden sind, man denke an Serge Gainsbourg, Keith Jarrett oder Herbie Hancock. Mirjam Marits porträtiert einige der letzten Wiener Traditionsbetriebe. Und Norbert Rief war besonders viel unterwegs diese Woche: Er traf Markus Langes-Swarovski zu einem seltenen Interview, und weil er schon in Tirol war, hat er gleich Landeshauptmann Platter interviewt (siehe rechts), außerdem hat er die „Mutter des Wienerwalds“ besucht (S. 35). Allen gelassenen Zeitumstellern, die heute eine Stunde mehr Schlaf genossen haben, wünschen wir eine ausgeruhte Lektüre. Und dem Rest: Kopf hoch, vielleicht ist die Umstellerei bald vorbei.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.10.2018)