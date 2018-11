Blattlinie

Iris Bonavida, unsere derzeitige Korrespondentin in Berlin, konnte auch diese Woche nicht über zu wenig Arbeit klagen. Nach der Wahlschlappe der CDU bei den hessischen Landtagswahlen ging es zur Sache. Bundeskanzlerin Angela Merkel, eine große Aussitzerin vor dem Herrn, kündigte überraschend an, sich vom Parteivorsitz zurückzuziehen. Die Trauerphase fiel eher kurz aus: Ein Bewerber nach dem anderen warf unmittelbar danach den Hut in den Ring. In dieser Ausgabe stellen wir das Trio, das die CDU und danach wohl auch Deutschland führen will, genauer vor. Bonavida porträtiert den Überraschungsrückkehrer Friedrich Merz. Jürgen Streihammer, ebenfalls gut vernetzter Kenner der deutschen Innenpolitik, hat die anderen Aspiranten unter die Lupe genommen: Annegret Kramp-Karrenbauer und Jens Spahn.

Christine Imlinger ist vor die Tore Wiens gefahren, um sich in Rothneusiedl ein besonderes Projekt genauer anzusehen: Auf den Äckern an der Südgrenze der Hauptstadt soll diesmal kein gesichtsloses Neubauviertel entstehen, sondern so etwas wie eine urbane Landwirtschaft. Ins All zog es für die heutige Aufmachergeschichte unseren Filmkritiker Andrey Arnold. Er lässt die cineastischen Ausflüge in den Weltraum Revue passieren: von der Reise zum Mond aus dem Jahr 1902 bis zum aktuellen „First Man“, in dem Ryan Gosling den ersten Mann auf dem Mond, Neil Armstrong, spielt.

Falls es Sie interessiert, wie es in der EU nach Merkel weitergehen könnte, dann schauen Sie sich heute ab 11.05 auf ORF2 das von Paul Lendvai moderierte „Europastudio“ an: mit Stefan Lehne („Carnegie“), Adelheid Wölfl („Der Standard“), Michael Martens („FAZ“) und meiner Wenigkeit. Vor allem aber: Genießen Sie den Sonntag!

