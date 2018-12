Blattlinie

Nachrichten aus derRedaktionskonferenz

Diese Ausgabe bietet so viel Lesestoff, dass Sie zwischen Bescheren, Kochen und Essen garantiert gut beschäftigt durch die Weihnachtsfeiertage kommen. Alle Texte zu unserem Schwerpunkt „Was ist christlich?“ sind mit dem goldenen Betlehem-Stern gekennzeichnet. Sollte doch noch Zeit bleiben, können Sie noch einmal die Ausgabe vom Samstag zur Hand nehmen, unsere erste „Rätselnummer“, wie wir sie nennen. Das Team rund um Vize-Chefredakteur Florian Asamer, Katrin Nussmayr, Matthias Auer, Michael Köttritsch sowie Stefan Förstel und Petra Winkler hat da etwas ganz Neues entworfen. Lob, Anregung und Kritik von Ihnen sind uns sehr willkommen.

Kurz vor Weihnachten freuen wir uns auch über die kleine Anerkennung der Branche. „Der Österreichische Journalist“ hat wieder die Journalisten des Landes und „Die Presse“ zur besten Printredaktion gekürt. Wir sind wieder in vielen Kategorien hervorragend platziert: Anneliese Rohrer ist Kolumnistin des Jahres, Feuilleton-Chef Thomas Kramar ex aequo mit ORF-Moderatorin Clarissa Stadler Kulturjournalist des Landes, unser Korrespondent Karim El-Gawhary ist bester Außenpolitiker. Rainer Nowak erreicht Platz zwei bei den Chefredakteuren, Hanna Kordik und Josef Urschitz belegen die Plätze zwei und drei in der Wirtschaft, ich selbst freue mich über Silber in der Kategorie Medien. Rekordverdächtig gut abgeschnitten hat das Chronikressort, mit Köksal Baltaci, Erich Kocina,Ressortchefin Ulrike Weiser, Eva Winroither und Martin Stuhlpfarrer haben es fünf Kollegen in die Top zehn geschafft. Ebenfalls gerankt sind Christian Ultsch, Anna Thalhammer, Julia Neuhauser, Norbert Mayer, Alice de Grancy, Clemens Fabry, Florian Asamer, Teresa Schaur-Wünsch und Senta Wintner. So geehrt gehen wir zufrieden in die Feiertage – und sind am 27.12. wieder für Sie da

