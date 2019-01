Das Dschungelprinzip auf Schreibtischen

Ich gestehe: Auf meinem Schreibtisch herrscht das Dschungelprinzip. Zweimal im Jahr gehe ich mit der Machete durch, dann wuchert der Zettelwald wieder zu. Ein ewiger Kampf gegen die eigene Natur. Es kommt eben nicht nur darauf an, Ordnung zu schaffen, man muss sie auch halten. Mit großen Aufräumaktionen, neuerdings auch nach Anleitung von Coaches (wofür gibt es eigentlich noch keine?), und den oft ernüchternden Tagen danach beschäftigt sich Eva Winroither in ihrer Aufmachergeschichte. Manche Dinge würde ich auch nach einem MA48-Intensivkurs für zeitgemäßes Ausmisten nie wegschmeißen. Vor allem Bücher sind tabu. Alle Schriften, die heiligen und die entbehrlichen, bleiben im Regal oder auf dem Stapel. Über diese gute alte Wegwerfhemmung im Zeitalter der E-Books schreibt unsere Feuilletonchefin Bettina Eibel-Steiner auf den Kulturseiten dieser Ausgabe. Vor Politikern, die kommen, um aufzuräumen, ist man besser auf der Hut. Sie richten am Ende meist mehr Schaden an, als Nutzen zu bringen. Auf den Seiten 4 und 5 ziehen unser USA-Korrespondent Stefan Riecher und Thomas Vieregge nüchtern Bilanz darüber, was Donald Trump (sich) seit seiner Angelobung vor zwei Jahren geleistet hat.

Ordnung ist das halbe Berufsleben, die andere Hälfte besteht aus Chaos. Mindestens. Bei Journalisten ist der Improvisationsanteil tendenziell höher. Der schönste Plan kann im nächsten Moment, verschüttet von einem aktuellen Ereignis, im Papierkorb landen. Heute kam die Meldung hereingeschneit, dass Othmar Karas wieder als Spitzenkandidat für die ÖVP bei der EU-Wahl antritt. Wir wollten deshalb keine andere Geschichte entsorgen und zogen es vor, das Buchstabenmobiliar in Ihrem sonntäglichen Zeitungswohnzimmer geringfügig umzustellen: Das Inhaltsverzeichnis entfällt diesmal. Wir hoffen, das ist in Ihrem Sinne, auch wenn sich die Ordnung etwas aufgelöst hat.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.01.2019)