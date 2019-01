Blattlinie: Welttheater

Manchmal leisten sich auch Zeitungen noch Luxusprobleme. Etwa dieses: Was macht man, wenn man jeden Geburtstag bereits groß feiert und nun ein runder ansteht? Nun, man macht sich Gedanken. Und so darf ich berichten, dass „Die Presse am Sonntag“, die heuer zehn Jahre alt wird, sich und Ihnen diesmal nicht nur ein, sondern gleich mehrere Geschenkpackerln schnüren wird. Und wie sich das bei Geburtstagen so gehört, sollen es natürlich Überraschungen sein.

Wobei: Die erste und besonders schöne hat Chefredakteur Rainer Nowak natürlich unlängst an dieser Stelle bereits verraten: die Salzburger-Festspiele-Ausgabe der „Presse am Sonntag“, bei der Helga Rabl-Stadler und Markus Hinterhäuser als Chefredakteure fungieren. Nachdem ein „Presse“-Team für ein erstes Arbeitstreffen nach Salzburg reiste, fand vergangenen Donnerstag – nicht ganz zufällig am Tag des Philharmonikerballs – der Gegenbesuch in Wien statt. Das Konzept steht, und so viel lässt sich sagen: Dank des magischen Salzburger Türöffners wird die Ausgabe mit interessanten und raren Gesprächspartnern punkten können. Inhaltlich wird sie um den von Hofmannsthal entlehnten Begriff des „großen Welttheaters“ kreisen – darum, wie wir einander die Welt erzählen, um den schweren Stand der Wahrheit und um die Macht des Mythos, des uralten Storytelling.

Zur latenten Vorfeierlaune passt eine weitere erfreuliche Nachricht: Chronik-Redakteurin Eva Winroither, die seit 2016 mit Anna-Maria Wallner das „Leben“-Ressort leitet, hat den Journalistinnenpreis des Frauennetzwerks Medien bekommen. Unter anderem für Reportagen und Features, die oft das Cover der „Presse am Sonntag“ geziert haben und die sich stets durch großes Verantwortungs- und Feingefühl gegenüber den Protagonisten auszeichnen. Wir freuen uns mit ihr – und gratulieren dir herzlich, liebe Eva!

