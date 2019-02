Lesestoff für den Semesterferienstart

Während also ein nicht zu unterschätzender Teil unserer ostösterreichischen Leser gestern im Stau in den Semesterferienurlaub stand, stellten wir diese Zeitung fertig. Dem einen oder anderen, der dank seiner schulpflichtigen Kinder nur in den Schulferien Urlaub machen kann, wird in den kommenden Tagen öfter der Gedanke durch den Kopf gehen, ob die neuen einheitlichen Herbstferien für alle Schüler wirklich eine so gute Idee sind. Wir werden es bald wissen. Heute, Sonntag, sind Sie hoffentlich schon am Zielort Ihrer Wahl angelangt und können Zeitung lesen.

Besonders empfehlenswert ist die Geschichte von Mirjam Marits über die Folgen des Marie-Kondo-Hypes. Sie wissen schon, das ist die liebliche Japanerin, die wildfremden Menschen per Buch und seit dem Jahreswechsel auch in einer Serie beim Ausmisten und Aufräumen hilft. Dank Kondo freuen sich einige Wiener Secondhand-Einrichtungen seit Anfang des Jahres über überdurchschnittlich viel ausgemusterte Ware. Was Vor- und Nachteile hat. Im Wirtschaftsteil sagen Matthias Auer und Barbara Steinbrenner, wieso die Einführung des nächsten Mobilfunkstandards auch ein sehr politisches Projekt ist. Wilhelm Sinkovicz schreibt anlässlich der Staatsopernpremiere von „Lucia di Lammermoor“ eine Mythologie der Wahnsinnsszene in der Oper. Oliver Pink hat mit Europa- und Medienminister Gernot Blümel auch über den jüngsten Aufregersager von Innenminister Herbert Kickl gesprochen.

Und Jeannine Hierländer berichtet im Leben-Ressort, wieso sie nach viereinhalb Jahren mit dem Familiennamen ihres Mannes beschlossen hat, wieder ihren Geburtsnamen anzunehmen. Einfach weil es ihrer ist. Ihrer Ehe geht es übrigens hervorragend. Danke der Nachfrage.

