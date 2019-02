Blattlinie

Nachrichten aus derRedaktionskonferenz

Mit Thomas Bernhard ist es fast so wie mit Fußball: Man liebt oder hasst ihn, und fast jeder Österreicher glaubt, alles darüber zu wissen. Man kann den Namen des Dichters in jeder x-beliebigen Runde fallen lassen, und es regnet zuverlässig aufgeschnappte Anekdoten und Meinungen zu seinen wichtigsten Werken, Wohnorten, Feinden. Rund um Jahres- und Gedenktage wie den 30. Todestag am kommenden Dienstag treten die Bernhard-Experten besonders gehäuft auf. Und wir gesellen uns diesmal selbstbewusst dazu. Das Feuilleton liefert für alle, die Bernhard schon in- und auswendig zu kennen glauben, und diejenigen, die ihm bisher ausgewichen sind, eine kleine Werktypologie. Welches seiner Bücher eignet sich zum Einsteigen, welches eher für Linke, für Konservative, für Zwiderwurzen und Musikliebhaber? Es gibt so viele Möglichkeiten, sich seinem Werk zu nähern – jeder kann seinen Bernhard finden.

Noch zwei Jahrestage begehen wir diesmal: den 90. Geburtstag des Vatikans als eigenständiger Staat (Globus) und ein Jahr Frauenquote in Aufsichtsräten börsenotierter Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitern. Im Text von Almut Siefert geht es nicht um die gerade doppelt – von Papst Franziskus und Kardinal Schönborn – aufgebrachte Debatte von Missbrauchsfällen durch Priester, sondern um die geschickte Eroberung weltlicher Macht durch die Kirche. Apropos Macht: Diese geben viele, wenn auch nicht alle Männer an der Spitze von Unternehmen nur ungern ab, wie Jeannine Hierländer und Nicole Stern in ihrer Recherche über die Frauenquote in Aufsichtsräten erzählen.

Ein Tipp zum Schluss: Lesen Sie das einfühlsame Interview von Doris Kraus mit der deutschen Bestsellerautorin Charlotte Link, in dem sie sehr offen über ihren Umgang mit einer Krebserkrankung und den Tod ihrer Schwester spricht. Links Rezept gegen Trauer: ein Buch darüber schreiben.

