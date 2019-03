Blattlinie

Nachrichten aus derRedaktionskonferenz

Für uns kann der Hochsommer eigentlich kommen. Denn wir sind bereits in Festspielstimmung, stecken wir doch mitten in den Vorbereitungen zu unserer Salzburger-Festspiele-Nummer. Vergangene Woche waren sie wieder in der Redaktion zu Besuch, die Präsidentin HelgaRabl-Stadler und der Intendant Markus Hinterhäuser. Über Brötchen und Sacherspitz gebeugt tüfteln wir dann an der prallen Welttheater-Ausgabe, die am 24. März erscheinen wird. Zwischendurch springt die Präsidentin hie und da hoch, wenn sie wieder jemanden aus ihrem vollen Handyadressbuch erreicht hat und zur Mitarbeit an ihrer „Presse am Sonntag“ motivieren konnte: Auch Tobias Moretti macht mit! Noch bevor sie ihr Telefonat beendet hat, hat Markus Hinterhäuser schon wieder eine neue Idee. Wir mögen diese kreativen und unterhaltsamen Treffen mit unseren Chefredakteuren auf Zeit. Vielleicht sollten wir beim nächsten Mal vorschlagen, im Austausch auch einmal Teil des Organisationsteams für die Festspiele zu sein?

Die aktuelle Ausgabe wurde mehr aus Zufall denn streng geplant zu einer über besonders viele starke Frauen. Bettina Steiner stellt uns im Kulturteil einige neue und junge Autorinnen vor, die auffallend direkt, ehrlich und unbekümmert schreiben, von Marie Luise Lehner (die auch auf unserer Titelseite zu sehen ist) bis Barbara Rieger und Sophie Reyer. Das Chronik-Ressort hat sich im Österreich-Teil angesehen, wie sich der Alltag für Frauen im Wien der Gegenwart gestaltet. Eva Winroither erzählt im Leben-Teil behutsam die schwierige Liebes-/Leidensgeschichte einer jungen, gebildeten Frau und Mutter mit ihrem gewalttätigen Mann und darüber, wie viele Krankenhausaufenthalte es gebraucht hat, bis sie sich aus der Beziehung befreien konnte. Und Günter Haller erinnert daran, was vor 100 Jahren zur Einführung des Frauenwahlrechts geführt hat. Klingt nach ausreichend viel Lesestoff!

?anna.wallner@diepresse.com diepresse.com/ausderredaktion

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.03.2019)