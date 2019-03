Ideen für Sonntagsfotos

Wenn Chefin vom Dienst Friederike „Kiki“ Leibl-Bürger und die Leben-Chefin Eva Winroither mit unserer Grafikerin Petra Winkler in der Veganeria ums Eck gesund mittagessen, kann es sein, dass zur Nachspeise Ruhm serviert wird. Tischgespräch war Kikis Geschichte über den grassierenden Gucci-Hype. Ein authentisches Foto fehlte noch. Da fiel Petra Winkler ein, dass der Veganeria-Kellner, ein deutscher Publizistikstudent, ein ausgeprägtes Faible für die italienische Modemarke hat. Am nächsten Tag schon lichtete ihn unsere Fotografin Valerie Voithofer stilgerecht ab. So schnell kann es manchmal gehen.

Etwas aufwendiger war der Trip von Jutta Sommerbauer. Sie schaute sich vor der ukrainischen Präsidentenwahl am Sonntag in Bolhrad, der Geburtsstadt von Amtsinhaber Petro Poroschenko, um. Er ist nicht einmal dort mehr so richtig beliebt.

Den Identitären, deren österreichischer Chef ein Geldspende vom Christchurch-Attentäter erhielt, fühlen wir auf den Seiten 6 und 7 dieser Ausgabe auf den Zahn. Anna Thalhammer hat die Organisation, Anne-Catherine Simon die Gedankenwelt des rechtsextremen Netzwerks durchleuchtet. In Neuseeland, das sich selbst gern für seine multikulturelle Offenheit preist, hat sich Anke Richter nach dem Anschlag von Christchurch in der braunen Szene umgesehen.

Die Reaktionen auf die letztwöchige Jubiläumsausgabe waren teilweise überwältigend. Herzlichen Dank dafür. Und wehmütige Grüße nach Salzburg an unsere begeisternden Gastchefredakteure Helga Rabl-Stadler und Markus Hinterhäuser! Wir vermissen euch! Nur eines trübte die Freude mancher unserer Leser: Die Rätsel fehlten vergangene Woche. Diesmal sind sie wieder, wie gewohnt, auf den Seiten 29 und 30 zu finden. Nachbestellen können Sie die Jubiläumsausgabe übrigens auch noch – unter aboservice@diepresse.com. Schönen Sonntag! CU

