Stimmungshoch

Für Rainer Nowak war es eine Woche im Frage-Antwort-Modus. Ein Interview folgte aufs nächste. Den Wiener Finanzstadtrat Peter Hanke traf er mit Dietmar Neuwirth im Neni's am Naschmarkt, den oberösterreichischen Landeshauptmann, Thomas Stelzer, befragte er mit Oliver Pink bei uns in der Hainburger Straße, dem Unternehmer Michael Tojner legten er und Hanna Kordik die Aufnahmegeräte auf den Schreibtisch. Und am Donnerstag, nach einer öffentlichen Diskussion mit Finanzminister Hartwig Löger im Ringturm der Wiener Städtischen, eilte Nowak zum Investor René Benko. Beistand leistete ihm diesmal einzig unser bettflüchtiger Fotograf Clemens Fabry. Zwei Stunden, von 21 bis 23 Uhr, dauerte das Treffen; Benko flog danach zu einem weiteren Termin. Er kam gut gelaunt von der Kika/Leiner-Geschäftsführung und ließ sich auch von Fragen zum Streit im Hause „Kronen Zeitung“ nicht die Stimmung verderben. Lesen Sie das Gespräch auf den Seiten 18 und 19, die übrigen Nowak-Interviews sind unter der Woche erschienen.

Eine Empfehlung verdient noch der Israel-Schwerpunkt in dieser Ausgabe: Unsere Korrespondentin Susanne Knaul lieferte eine Wahlkampfreportage. Alexandra Föderl-Schmid, die frühere Chefredakteurin des „Standard“ und jetzige Korrespondentin der „Süddeutschen“, stellte ein Tel-Aviv-Porträt zur Verfügung. Sie schrieb es für den Katalog einer Ausstellung, die ab heute, Sonntag, im Jüdischen Museum Hohenems zu sehen ist.

Das Inhaltsverzeichnis entfällt heute aus akutem Platzmangel. Wir ersuchen um Ihr Verständnis.

