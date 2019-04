Brüsseler Geschichten

Oliver Grimm leidet derzeit nicht an Unterbeschäftigung. Wobei, eigentlich geht das schon fast zwei Jahre in dem Tempo, so lang ist er als Korrespondent wieder zurück in Brüssel. Seit 2003 schreibt Oliver Grimm für „Die Presse“, und mittlerweile ist er bereits länger im Ausland für uns im Einsatz als in der Wiener Redaktion. Nach dem ersten Aufenthalt in Brüssel ab 2009 war er von 2013 bis 2017 in Washington, D.C. stationiert und begleitete unter anderem den Trump-Wahlkampf mit seinen klugen Analysen. Und dann kehrte er 2017 – mittlerweile mit seiner kleinen Familie – in Europas Hauptstadt zurück und widmet sich nun gemeinsam mit Ressortchef Wolfgang Böhm und Michael Laczynski in der Wiener Bodenstation und Gabriel Rath in London nicht nur, aber eben zuletzt besonders oft dem EU-Thema Number eins, dem Brexit.

„We are now taking a Brexit break in this house“, sagte vergangene Woche der Sprecher der EU-Kommission, Margaritis Schinas. Und nicht nur wir nehmen ihn beim Wort (diese „Presse am Sonntag“ ist so gut Brexit-frei), sondern auch Oliver Grimm. Er steuert für diese Ausgabe also einen Essay über das Erwachsenwerden der Generation Vierzig plus im Leben-Ressort bei, den ich Ihnen ausdrücklich ans Herz legen will. Nach solchen Texten wünschen wir uns, unser Brüssel-Korrespondent möge öfter einmal Pause von seiner täglichen EU-Berichterstattung machen und uns solche feinen Lesestücke aus ganz anderen Bereichen liefern.

Besonders empfehlenswert ist auch die Geschichte über Greißler von Karin Schuh und der Text über die Ursprünge der Formel 1 zum heute stattfindenden 1000. Rennen. Und Tanzexpertin Isabella Wallnöfer hat sich angesehen, welche Auswirkungen die vergangene Woche enthüllten Missbrauchsfälle im Staatsopernballett auf die heimische Tanzbranche haben könnten. Genug Lesestoff zum Start der Osterferien.

14.04.2019