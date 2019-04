Es sind Tage des Auftakts, in jeder Hinsicht. Die Parlamentsparteien stimmen sich auf den EU-Wahlkampf ein. Die Wiener SPÖ auf ihrem Parteitag irgendwie auch auf die Wien-Wahl im Herbst 2020. Der Frühling macht zwar gerade temperaturmäßig eine kleine Pause, tritt dafür aber in Form des „Weinfrühlings“ auf. Mehr zu den heute im ganzen Land startenden Verkostungen des jungen Weins erzählt uns Norbert Rief in seiner Reportagereihe „360 Grad Österreich“.

Hochzeiten sind auch nichts anderes als der Auftakt zu einer möglichst harmonischen und langen Ehe. Immer noch gilt der Mai als Hochsaison der Eheschließungen, aber die „Ja, ich will“-Industrie wandelt sich rasant. Instagram und Pinterest haben Hochzeiten verändert (das Poltern übrigens auch), manche Brautpaare heiraten mit Lamas an der Leine oder bieten am Tag nach der Feier eine gemeinsame Yogastunde an. All diese größeren und kleineren Skurrilitäten haben Sabine Hottowy und Christina Lechner für unsere lesenswerte Titelgeschichte zusammengetragen. Sehr viel mit Takt zu tun hat übrigens auch die wunderbare Ode an den Stehplatz, die uns Wilhelm Sinkovicz in dieser Ausgabe geschrieben hat. Eine absolute Leseempfehlung.

Etwas zu feiern gab es in der „Presse“ übrigens auch: Christian Ultsch, der Chef der Außenpolitik und Leiter der „Presse am Sonntag“, wurde dieser Tage 50. Selten hat jemand den Übergang in sein nächstes, sechstes Jahrzehnt so entspannt und fröhlich (und mit einer ordentlichen Party) begangen wie er in den vergangenen Tagen. Ein gutes Zeichen, wie wir finden, weil er offenbar mit seinem Leben bisher zufrieden ist, und, ja, vielleicht liegt das auch ein bisschen an uns, seinen lieben Kollegen. ;)

Lieber Christian, Happy Birthday auch vom Sonntags-Kernteam! Bleib so hartnäckig, unnachgiebig, aber vor allem so fröhlich! awa

