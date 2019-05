Was gibt Halt im Leben?

Nur Mütter können verstehen, was Mütter mit ihren Kindern und Männern durchmachen. Deshalb treffen Mütter gern andere Mütter. Die gemeinsame Lach- und Lästertherapie hilft, mindestens ebenso viel wie die gegenseitige Unterstützung bei der Rund-um-die-Uhr-Betreuung des Nachwuchses.

Multitaskerin Anna-Maria Wallner hat drei befreundete Mütter porträtiert, die auch außer ihrer reichlichen Medienerfahrung einiges gemeinsam haben und füreinander da sind: die Fernsehmoderatorin Miriam Hie, die TV-Programmentwicklerin und ehemalige „Taxi Orange“-Lotsin Dodo Roščić sowie die PR-Beraterin Katha Schinkinger.

Muttertag einmal anders. Das Thema kehrt mit derselben Regelmäßigkeit wieder wie der Song Contest. Kommende Woche startet der Gesangswettbewerb in Tel Aviv. Unsere Korrespondentin Susanne Knaul schildert die Stimmung in der Stadt angesichts der jüngsten Raketenangriffe aus dem Gazastreifen; unser wohlwollender Jazz/Pop/Soul-Kritiker Samir Köck hat sich für Sie die heurigen Lieder angehört und stellt die erträglichsten vor.

Günther Haller hat ein neues „Geschichte-Magazin“ geschrieben, diesmal gemeinsam mit Willi Sinkovicz. Sie ahnen es, es geht um die Wiener Staatsoper, die vor 150 Jahren gegründet wurde. Einen leseappetitanregenden Auszug aus dem Heft können Sie auf den Seiten 46 und 47 genießen. Erscheinen wird das Magazin am 22. Mai. Sie können es aber jetzt schon direkt bestellen, und zwar unter unter diepresse/geschichte. „Presse“-Abonnenten sind bevorzugt, sie bezahlen statt 8,90 Euro nur 6,90 Euro für ein Exemplar. Die Versandkosten sind inkludiert. Also zugreifen. Die Lektüre lohnt sich. So viel kann man jetzt schon verraten. Bei Haller und Sinkovicz auch ungeschaut. CU

