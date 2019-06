Wir werden zehn!

Wir wurden belächelt, verlacht, nicht sehr ernst genommen. Als wir 2007 mit den intensiven Planungen für die Gründung einer inhaltlich eigenständigen Sonntagszeitung nach deutschen Vorbildern begannen, glaubte kaum einer, dass unsere „PamS“ je in Druck gehen würde. Sie ging in Druck und wurde ein echtes Erfolgsprodukt, mit dem wir Zehntausende neue Leser und Abonnenten erreichen.

Von Anfang an gab es eine klare Linie für diese Zeitung: Sie muss sich von allen anderen an diesem Tag erscheinenden Medien radikal unterscheiden, und auch von der täglichen „Presse“. Dafür stellten wir uns interne Regeln auf, die wir bis heute befolgen: Wir beschreiben und erklären relevante Vorgänge und Informationen über betroffene oder involvierte Menschen, über ihre Schicksale, über Hintergründe, über das Leben. Wir vermeiden die medienübliche Dauerhysterie. Wir treiben keine Sau durchs Dorf, wir führen die Sau spazieren und haben so Zeit, das Dorf zu betrachten.

Um den Geburtstag dieser einzigen Innovation im Printbereich in den vergangenen zehn Jahren zu begehen, produzieren wir für kommenden Sonntag eine eigene Ausgabe. Was ist der Unterschied zwischen unserer alljährlichen Jubiläumsausgabe und dieser Zehnerausgabe? Ganz einfach: Unsere Jubel-„PamS“ übernimmt jährlich ein prominenter Gastchefredakteur. Er sucht sich ein eigenes Thema und Gastautoren aus, die dann mit uns ein wahres Unikat produzieren. Nächste Woche lassen wir unsere „Presse am Sonntag“-Erfolge Revue passieren und fragen nach, was aus unseren alten Gesprächspartnern wurde und werden wird. Unsere Kolumnisten und eine eigene kleine Neigungsgruppe Sonntagsfreizeit werden mit gebotenem Ernst den Tag der Zeitung erklären. Kurz: Wir schreiben eine schöne Erfolgsgeschichte. Zumindest bemühen wir uns darum sehr.



