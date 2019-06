Leidenschaft vom Reißbrett

Es kann nie schaden, auf das Publikum zu hören. Am Anfang der „Presse am Sonntag“ stand eine einfache Frage an unsere Leser. Wir wollten wissen, was sie am Sonntag gern lesen würden. Rund um diese Wünsche zimmerten wir dann die „Presse am Sonntag“. Eines war schnell klar: Menschen und ihre Geschichten sollten im Mittelpunkt stehen. Diese Zeitung ist aus Leidenschaft gemacht, aber sie entstand auf dem Reißbrett. Eine redaktionelle Viererbande entwickelte unter dem damaligen Chefredakteur, Michael Fleischhacker, das Konzept: Rainer Nowak, Christian Ultsch, Florian Asamer und Michael Prüller. Carl Rauch brachte Struktur ins kreative Chaos, Helge Schalk schuf ein Layout, das bis heute hält. Ulli Weiser startete ihre Sonntagskarriere zunächst mit dem Aufbau eines eigenen Kreativwirtschaftsressorts, Anna-Maria Wallner die ihre als CvD-Assistenz.

Wobei: Fast hätte es das Sonntagskind der „Presse“-Familie gar nicht gegeben. 2008 brach – Sie haben vielleicht davon gehört – ein US-Bankhaus namens Lehman Brothers zusammen. Die Folge war eine längere weltweite Schrecksekunde. Doch man beschloss, die Zeitung antizyklisch mitten in die Finanzkrise zu setzen (was nur möglich war, weil sich die Redaktion bereit erklärte, das Projekt ohne zusätzliche Anstellungen zu stemmen). Viele haben uns belächelt oder für verrückt erklärt, als am 15. März 2009 die erste Ausgabe erschien. Heute ist die „Presse am Sonntag“ Österreichs erfolgreichste Zeitungsgründung der jüngeren Vergangenheit. Derzeit (Stand 2018) stehen wir bei 54.238 Abos, gestartet haben wir mit 13.563 (2009). Zu verdanken haben wir das Ihnen, liebe Leserinnen und Leser. Deshalb gratulieren wir Ihnen und uns mit fast hundert Seiten voll mit spannenden Erfolgsgeschichten der vergangenen Dekade. Und deshalb steht auch noch nach zehn Jahren die Frage des allerersten Tages im Zentrum unserer Arbeit – nämlich: Was würden Sie am Sonntag gern lesen? Wir hoffen, unsere Antwort gefällt Ihnen auch weiterhin.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.06.2019)