Rätselspiel

Ich selbst wäre mir ja Rätsel genug, aber es ist natürlich um einiges entspannender, im Strandkorb oder auf der Badewiese andere Rätsel zu lösen. Die Leser der „Presse am Sonntag“ finden ihre Denksportaufgaben heute wie gewohnt auf den Seiten 30 und 31. Wie beliebt Sudokus, Kendokus und die guten alten Kreuzwortklassiker sind, haben wir erst im vollem Umfang kapiert, als sie einmal ausnahmsweise nicht erschienen sind. Die Postfächer gingen über vor Beschwerdemails, die Rezeption war im Dauerbeschwichtungseinsatz am Telefon. Dieser Moment der Erkenntnis hat Florian Asamer, Katrin Nussmayr, Michael Köttritsch,Matthias Auer, Petra Winkler und Stefan Förstel veranlasst, eigene Rätselausgaben zu konzipieren – im Vorjahr zum ersten Mal und heuer mit großer Freude wieder. Manche von Ihnen sind ja nur am Sonntag an Bord unserer Papier- und Digitalarche. Deshalb der nachträgliche Hinweis: Die Samstagnummer der „Presse“ war liebevoll mit Rätseln durchzogen. Sie haben bis Donnerstag Zeit, die Lösungen zu finden und an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir unter anderem zwei Übernachtungen in der Vila Vita Pannonia bei Pamhagen im Austria Trend Hotel Europa in Salzburg.

Apropos Salzburg: Die Festspiele nahen; Wilhelm Sinkovicz bietet in dieser Ausgabe einen Überblick über die diesjährigen Opernaufführungen. Marlies Eder porträtiert im „Globus“ drei chinesische Familien aus der Mittelschicht mit überraschend hohem Bobo-Anteil. Köksal Baltaci hat sich im neuen Krankenhaus Nord in Wien-Floridsdorf umgeschaut, und in der Aufmachergeschichte nimmt Karin Schuh Hotels und Lokale unter die Lupe. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag mit möglichst vielen gelösten Rätseln.

