Lauter komplizierte Beziehungen

Ambivalent nennt Erich Kocina die Beziehung der Wiener zum Strom, der durch ihre Stadt fließt. Die Liebe zur „schönen blauen Donau“ mag in weinseligen Liedern innig wirken, doch die Realität sieht anders aus. Die Donau teilt die Stadt, liegt im Vergleich zu Flüssen anderer Städte (wie Themse oder Seine) nicht unbedingt zentral und ist abgesehen von der Donauinsel schwer zugänglich.

Wir finden, diese Ausgangssituation ist Grund genug, sich dieser schwierigen Beziehung in einer eigenen Artikel-Serie zu widmen, zu der Kocina in dieser Ausgabe den Auftakt liefert.

Nicht ganz einfach ist auch die Beziehung zwischen Staaten wie den USA, Russland oder der Schweiz und der EU. Eduard Steiner fragt sich in seiner Geschichte: „Was zum Teufel wollen alle von der EU?“, um selbst die Antwort zu geben, die sich am einfachsten so zusammenfassen lässt: Sie brauchen und sie meiden sich. Denn sie sind zwar wichtige Handelspartner, aber in elementaren Dingen nicht einer Meinung.

Und zu guter Letzt läuft auch die Beziehung zwischen Michel Houellebecq und der lesenden Welt nicht so geschmiert wie, sagen wir, bei Rosamunde Pilcher oder Donna Leon. Houellebecqs Schreibe und Charaktere muss man sich erarbeiten. Selbst Fans mögen nicht jedes seiner Bücher. Nun bekommt er in Salzburg den Staatspreis für Europäische Literatur verliehen – und die Literaturauskenner Anne-Catherine Simon,Thomas Kramar, Bettina Steiner, Karl Gaulhofer und Norbert Mayer liefern dazu eine kleine Leseanleitung für alle, die Houellebecqs Büchern bisher aus dem Weg gegangen sind. Und auch jenen, die womöglich nur mehr sehr vage wissen, worum es in „Karte und Gebiet“ oder „Plattform“ ging.

