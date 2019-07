Alle reden über die Sommerfrische, wir laden zur Sommerfrische. Mit den Österreichischen Bundesforsten starten wir die „Seen-Schreiber“-Reihe. Im August bringen wir vier österreichische Schriftstellerinnen und Schriftsteller an vier heimische Seen. Barbara Zeman („Immerjahn“) fährt an den Weissensee, Michael Stavarič (zuletzt: „Gotland“, 2017) an den Hallstätter See, Valerie Fritsch („Winters Garten“, 2015) an den kaum bekannten Vorderen Lahngangsee im Ausseerland und Radek Knapp an den Wörthersee. Sie können dort tun und lassen, was sie wollen – unter einer Bedingung: Sie müssen uns einen literarischen Text von ihrem See-Aufenthalt mitbringen. Die Ergebnisse lesen Sie in den nächsten Ausgaben; zum Auftakt erinnert uns Michael Horowitz an die vielen Schreiber, die es vor unserem Autorenquartett an Seen gezogen hat, von Hilde Spiel bis Arthur Schnitzler.

In dieser Ausgabe finden sich insgesamt drei Sommerserien. Die „Klima-Krise − Was tun?“-Reihe geht weiter mit Hitze-Ausweichorten in der Stadt. Christine Imlinger hat Wiens erstes „Cooling-Center“ besucht, in dem man Pause von der Hitze machen kann. Ganz neu ist unsere Politik-Sommerserie „Zwischen Wahltag und Alltag“, in der wir anhand konkreter Lebensgeschichten aufzeigen, wie politische (Nicht-)Entscheidungen bestimmte Lebensbereiche verändern oder beeinflussen. Den Anfang macht Iris Bonavida mit der 90-jährigen Anna Turecek und dem Thema Pflege.

Ein kleiner Fehler ist uns vergangenen Sonntag auf der Kinderseite im Text zur ersten Mondlandung vor 50 Jahren passiert: Das Foto zeigte nicht die Apollo-11-Mission von 1969, sondern die Apollo 16 drei Jahre später. Leser Imo Trojan hat es bemerkt, weil 1969 noch kein Mondauto im Einsatz war. Wir bedauern die Verwechslung, sind aber dankbar für so aufmerksame Leser und wünschen eine gute, fehlerfreie Sonntagslektüre. Awa

