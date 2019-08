Von schönen Sommerritualen

Eines der Privilegien, diese Zeitung als Chefredakteur leiten zu dürfen, besteht in einer fast schon rituellen Planung des Sommermonats August. Dem Besuch der Salzburger Festspiele, deren Präsidentin, Helga Rabl-Stadler, in diesem Jahr eine wunderbare Geburtstagsausgabe der „Presse am Sonntag“ als Gastchefredakteurin hingezaubert hat, folgt der Großeinsatz einer ganzen Redaktionsmannschaft beim Europäischen Forum Alpbach.

Dazwischen pflegen wir eine andere schöne Tradition: Wir starten unseren Markenwettbewerb mit unserem Partner, der Österreichischen Post AG. Aus den mehr als 50 Einreichungen zur Gestaltung einer neuen Briefmarke werden durch eine Jury jene zehn Entwürfe ausgewählt, die wir von 4. August bis 13. Oktober in der „Presse am Sonntag“ präsentieren. Das Thema lautet: „Zukunft kaufen!?“

Unsere Sommerserie „Seenschreiber“ mit den Österreichischen Bundesforsten geht ebenso weiter: Diesmal hat Autorin Barbara Zeman sich vom Kärntner Weißensee inspirieren lassen. Sie schreibt über die stärkste Frau der Welt, die auf dem Grund des Sees an kühnen Plänen für die Zukunft feilt.

Nicht ganz ohne Sorge sind wir wegen Jutta Sommerbauer, die vor Ort von den jüngsten Demonstrationen in Moskau berichtet. Judith Hecht recherchierte für unser Cover das Geschäft mit dem Tätowieren. Hellin Jankowski schreibt über die Rhetorik der Politiker. Duygu Özkan näherte sich dem Zero-Waste-Life an, Leben ohne Müll. Und ich bereite mich wie fast schon jeden zweiten Sommer auf meinen Einsatz mit dem morgendlichen Wahlkampf-Briefing vor. Starten werden wir am 19. August. Live aus Alpbach dann. NO

