Pickerl beim ÖAMTC: Daheim in einem funktionierenden Staat

Manchmal muss ich meiner Frau Österreich erklären, denn sie stammt aus einem Mafiastaat. Wenn Vietnamesen in Berlin einen geflüchteten Staatsmanager entführen und dann nicht wissen, wie sie den Gekidnappten aus dem Schengenraum hinausbringen, dann borgt ihnen dieser Mafiastaat seinen Regierungsflieger und schaut zu, wie die Vietnamesen den Betäubten über die Gangway zerren. In so einem Mafiastaat ist es normal, dass er dich fünf Jahre vergisst und eines schönen Morgens 5000 Euro Pönale will. Ich werde nicht ausführen, wie man in diesem Mafiastaat ans Pickerl kommt. Das käme einer Selbstanzeige gleich.

In der Slowakei sagen die Leute, dass die Dinge in Österreich funktionieren. Es gibt Regeln, die für alle gelten und eingehalten werden. Es ist wahr, Österreich funktioniert. Meine Frau macht Augen, wie zügig und entgegenkommend unsere Behördenwege hier abgewickelt werden. Und doch gibt es viel Unfreiheit. Sie geht komischerweise oft von Organisationen aus dem Umfeld der Wirtschaftspartei ÖVP aus. So wettert die Wirtschaftskammer zwar gegen Bürokratie – Modegeschäfte müssen für jedes Putzmittel ein Sicherheitsdatenblatt anlegen! Die WKO hat die Gewerbeordnung aber selbst geschaffen und kassiert selbst für Verstöße.

Ich dachte, nach zwölf Jahren im Mafiastaat könnte ich Österreich noch erklären. Niemals auf der Autobahn tanken, hämmere ich meiner Frau ein, das ist nicht wie in anderen Ländern, hier peckst du 40 Cent mehr. Nur langsam ergreift sie die amöbenhafte Hast, mit der Österreicher vor Mittag den Tankstellen zutreiben, weil dank Mitterlehners im Ausland viel zu wenig bekannter Spritpreisverordnung der Preis um Punkt zwölf steigt. Meine Frau weiß auch schon, dass die Österreicher auch bei Autofahrerklubs und Bergsteigervereinen zwischen Schwarz und Rot wählen dürfen. Wir nahmen den ÖAMTC, weil er mehr Hütten hat. Ich ahnte nicht, dass ich sadistischen Zwänglern anheimfallen würde.

Ich fuhr zum ÖAMTC, um das Pickerl für den von meiner Schwester übernommenen Golf machen zu lassen. Falls jemand meine Schwester nicht kennt – glückselig, wer von ihr einen Gebrauchtwagen kauft. Der Golf ist Jahrgang 2000, in einem tollen Zustand. Überhaupt fahre ich gern alte Autos. Ich halte an Bewährtem fest und sehe auch keinen Naturschutz darin, Fahrzeuge nach zwölf bis 15 Jahren wegzuschmeißen und gegen neue zu tauschen, die die neuen Abgasnormen ja doch um Hunderte Prozent überschreiten.

Im April bestätigte eine §57a-Werkstatt, dass der Golf das Pickerl bekäme, im August fiel er beim ÖAMTC durch. Der ÖAMTC machte sieben „schwere Mängel“ aus, darunter den Scheibenwischer, der ein wenig zu schmieren begann, und eine kleine Roststelle am Kotflügel. Allein das Erneuern der Karosserie am Kotflügel machte meinem Mechaniker zwei Tage Arbeit. Mir kam auch vor, dass das Loch am Kotflügel vor dem Besuch beim ÖAMTC nicht da gewesen war. Ich bin jetzt tausend Euro ärmer.

Am Donnerstag kam ich zur Nachüberprüfung und bekam das Pickerl. Mein Mechaniker hatte sieben Häkchen auf die Mängelliste gemalt. Um die Generalsanierung des Wagens dokumentiert zu haben, erbat ich das Papier zurück. „Ich habe es schon geschreddert“, sagte der Techniker, „aus Datenschutzgründen.“ Im Computer waren die Daten auch schon gelöscht. Ich trat wieder aus dem ÖAMTC aus und fuhr nach Hause. Jetzt sehe ich, dass auch dieser Artikel vertrauliche Daten enthält. Bitte sofort schreddern!

Martin Leidenfrost, Autor und Europareporter, lebt und arbeitet mit Familie im Burgenland.

E-Mails an: debatte@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.08.2018)