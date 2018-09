Ein russischer Liberaler verliert seinen Glauben – und ich auch

Es gibt wohl kein besseres Heilmittel gegen Russophilie als eine Russland-Reise. Ich weiß, wovon ich rede, ich halte mich seit zwei Wochen in der Russischen Föderation auf. Auch wenn ich die Praxis des Putinismus nie verteidigt habe, so übt ein Staat mit einer konservativen Staatsdoktrin auf einen Konservativen doch eine gewisse Anziehungskraft aus. Die russische Realität ernüchtert, anstelle von christlich fundiertem Wertkonservativismus findet man eher borniertes Spießertum. Die Ernüchterung ist dabei eine beidseitige: Ich fürchte, ich habe einem russischen Liberalen seinen Glauben an die Liberalität der westlichen Demokratie geraubt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.09.2018)