Nur das halbe Fest

Sie ist eines der sonderbarsten Dokumente zum Thema Religion in der säkularen Gesellschaft: die Liste der rund 750 Spielfilme, die von 1980 bis 2015 von der deutschen Prüfstelle FSK für Kinovorführungen an „stillen Feiertagen“ wie dem Karfreitag gesperrt wurden, weil ihr Charakter dem Ernst des Tages „so sehr widerspricht, dass eine Verletzung des religiösen und sittlichen Empfindens zu befürchten ist“.

Da finden sich Brutalitäten wie die Chainsaw-Massaker, Lustspiele wie „Gummibärchen küsst man nicht“ und erotische Meilensteine wie „Sexexpress nach Oberbayern“. Bei vielen fragt man sich: Warum ausgerechnet der? Und warum sind von „Eis am Stiel“ nur Teil drei und Teil sechs verboten? Rätsel über Rätsel.

In den 1960er-Jahren wurden 62 Prozent aller Filme für die stillen Feiertage gesperrt. Seit 15 Jahren ist es nur noch ein Prozent. Wie das? Trotz einer Renaissance des Film noir hat ja das Kino heute nicht unbedingt flächendeckend karfreitäglichen Charakter. Auch wenn Formate wie „Hexen bis aufs Blut gequält“ oder „Liebesgrüße aus der Lederhose“ fast gänzlich aus dem Kino verschwunden sind.

Viel eher dürfte der Grund sein, dass nur noch ein unerhebliches Häuflein am Karfreitag die Stille hält – und auch dieses kaum noch durch öffentliche Lustbarkeit provoziert würde. Darum sind in den letzten Jahren in Österreich auch fast alle Karfreitags-Verbote gefallen. Nur in Kärnten gibt es noch ein weitgehendes Veranstaltungsverbot, das von Atheisten kritisiert wird, weil es ihr Empfinden verletzt.

Nun ergeben das Sterben am Karfreitag und die Auferstehung zu Ostern miteinander ein Fest. Kein Teil hat Sinn ohne den anderen. Was mich zu einer seltsamen Frage führt: Wenn die Gesellschaft in diesen Tagen von einem Fest, an das sie nicht glaubt, nur eine Hälfte begeht – warum dann gerade Ostersonntag und nicht Karfreitag? Eigentlich wäre ja der Karfreitag der passendere Fest-Teil einer Gesellschaft, für die Gott tot ist.

Klar: Er ist ein Fasttag, kein Festtag. Aber reicht das, ihn zu verdrängen? Vermögen wir es nicht, uns kollektiv der Trauer einer Welt ohne Sinn und Ziel zu stellen? Fehlt einer Gesellschaft ohne gemeinsamer Hoffnung die gemeinsame Kraft, innezuhalten, Verzicht zu üben und sich ohne Ablenkungen dem Ernst des Seins auszusetzen?

Vielleicht ist es aber auch so, dass wir trotz allem Ostern feiern, weil wir alle eine Ahnung von der Auferstehung haben, unbewusst, in einem verborgenen Winkel unseres Herzens. Als Christ und Teil dieser Gesellschaft hoffe ich, dass es so ist. Und was ist Ostern, wenn nicht Hoffnung?

Der Autor war stv. Chefredakteur der „Presse“ und ist nun Kommunikationschef der Erzdiözese Wien.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.04.2018)