Der Rechtsweg – eine Unsitte?

In einer Welt, die uns schon in paar Stunden um die Ohren fliegen kann, ist eine Kopftuchdebatte vielleicht ein frivoler Luxus. Es ist trotzdem gut, dass es diese Debatte gibt, in all ihrer Ausführlichkeit. In den vergangenen Tagen ist dabei zutage getreten, dass vernünftige Menschen aus vernünftigen Gründen zu ganz unterschiedlichen Schlüssen kommen können – sowohl für als auch gegen ein Kopftuchverbot in Kindergärten und Volksschulen.

Ich sehe daher in einem Verbot auch keine Katastrophe, wenngleich ich dagegen bin. Die Aussage des Bundeskanzlers, „Diese Form der Diskriminierung führt zu Parallelgesellschaften“, ist für mich nicht schlüssig: Sind Kinderkopftücher zwingend eine Form von Diskriminierung? Fördert ein Verbot nicht genau die Parallelgesellschaft, die es zu verhindern sucht – wenn ein „Das wollen wir nicht“ vielleicht nicht ganz unbegründet als ein „Euch wollen wir nicht“ verstanden wird? Gibt es Beweise, dass Kinder mit Kopftuch tatsächlich benachteiligt sind gegenüber Gleichaltrigen oder auch später im Leben? Für mich liegt hier nicht eindeutig jene erhebliche Beeinträchtigung des Kindeswohls vor, die man als Rechtfertigung für einen massiven staatlichen Eingriff in die Elternrechte braucht. Aber vielleicht habe ich ja unrecht.



Was aber gar nicht geht, ist die Kritik an der Islamischen Glaubensgemeinschaft für ihre Ankündigung, auf dem Rechtsweg gegen ein Verbot ankämpfen zu wollen. FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus hat das „islamistisch geprägte Aussagen“ genannt und von den „Werten und Sitten“ eines „christlich geprägten und aufgeklärten“ Landes gesprochen: „Wer das nicht akzeptieren möchte, ist gern eingeladen, seine Lebensformen in einem islamischen Land auszuleben.“

Ich bin mir nicht sicher, ob es zwingend zu den Werten und Sitten eines christlich geprägten und aufgeklärten Landes gehört, dass der Staat sich in die Frage einmischt, welche Kopfbedeckungen Eltern ihren Kindern aufsetzen. Etwas anderes gehört aber garantiert zu diesen Werten und Sitten: dass man Gesetze, die einem zu weit gehen, auf dem Rechtsweg beeinspruchen darf.

Und in eigener Sache gefragt: Wenn ich die Freiheit, meine Kinder so anzuziehen, wie ich es für gut finde, vor dem Verfassungsgerichtshof würde verteidigen wollen, soll ich mich dann besser auch in einem islamischen Land ausleben? Oder gilt das nur für Fremdlinge, die frech vor Gericht gehen wollen, obwohl sie doch demütig hinnehmen sollten, wie unsere Politiker unsere Werte und Sitten interpretieren?

Der Autor war stv. Chefredakteur der „Presse“ und ist nun Kommunikationschef der Erzdiözese Wien.

meinung@diepresse.com

www.diepresse.com/cultureclash

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.04.2018)