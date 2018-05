50 Jahre nach dem Mai 1968

Die 68er waren vielleicht äußerlich die Gegenantwort auf den Biedersinn ihrer Eltern. Im Wesentlichen stellten sie aber den Anfang einer kollektiven Reaktion auf ein verdrängtes Trauma dar. Es war die radikale Unmenschlichkeit in einer sich als zivilisiert verstehenden Kultur, die der europäischen und nordamerikanischen Seele dieses Trauma zugefügt hat – eine Unmenschlichkeit, die sich in der Massenverelendung des 19. Jahrhunderts ebenso ausgedrückt hat wie in der Sklaverei Nordamerikas oder in der Blutlust von Revolutionären und Konterrevolutionären, und die in der peniblen Entrechtung und industriellen Ermordung von mehr als sechs Millionen Juden kulminiert hat. Es war wohl unausweichlich, dass sich irgendwann eine Gegenreaktion Bahn brechen musste.

Die Unfähigkeit, sich einem Trauma dieser Dimension zu stellen, hat nach 1945 eine von der Selbstoffenbarung ihrer Abgründe bis ins Mark erschütterte Kultur in die brave Observanz bürgerlicher Tugenden flüchten lassen. Aber die korrumpierten Tugenden haben nachgegeben wie eine zu dünn gewordene Eisdecke. Das große Ereignis waren dabei nicht die ja auch eher biederen Experimente in freier Liebe oder der Versuch, mit schlechten Frisuren eine bessere Welt zu schaffen, sondern der entschieden andere Umgang mit Machtgefällen.

Das alte, personale Prinzip, Dominanzen zu entschärfen, indem man die Mächtigen in die Pflicht nimmt, wich vollends einer Ablehnung von Macht an sich und ihrer strukturellen Auflösung durch Ermächtigung der „Unterprivilegierten“ bis hin zum Binnen-I. Bei jenen, die trotzdem noch immer Machtgefälle – bei Männern und Frauen, Mehrheiten und Minderheiten, Heteros und Homos, Einheimischen und Fremden etc. – feststellen, hat das zu einem weiteren Schritt geführt: nämlich jene Unterschiede, die das Machtgefälle begründen, für künstlich und damit frei wählbar zu erklären. Hier sind wir in den widersprüchlichen Untiefen der Gender Studies oder der No-Border-Bewegung gelandet: Ich bin Frau oder Österreicher, weil und wenn ich das so will.

Dass damit das Pendel über das vernünftige Maß ausgeschlagen hat, ist brisant, aber nicht verwunderlich. Eine sich als zivilisiert verstehende Gesellschaft, die im großen Stil mordet und versklavt, kommt notwendigerweise gewaltig in Unordnung. Gott sei Dank. Als Christ, der vieles hochproblematisch sieht, was mit den 68ern gekommen ist, muss ich doch konstatieren: Es spricht für die Menschheit, dass sie nicht fähig war, nach solchen Orgien der Menschenverachtung einfach wieder zur Tagesordnung überzugehen.



("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.05.2018)